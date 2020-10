Raphael Montes e Ilana Casoy são os autores do livro Bom Dia, Verônica Divulgação

Por O Dia

Rio - A primeira temporada de "Bom dia, Verônica" estreou no início de outubro e está dando o que falar. O sucesso da série, que está entre as mais assistidas da Netflix, refletiu também no aumento de vendas do livro homônimo, dos escritores Raphael Montes e Ilana Casoy: as vendas da obra triplicaram na Estante Virtual em relação a setembro.



"Bom dia, Verônica" conta a história da escrivã Verônica Torres, que trabalha na Delegacia de Homicídios de São Paulo. A vida da protagonista dá uma reviravolta quando ela se envolve com o caso de um criminoso que usa as redes sociais para violentar mulheres.



Após o início da série, os outros livros do escritor Raphael Montes também tiveram um aumento nas vendas na Estante Virtual. Em outubro, houve um crescimento de 26% em relação a setembro. Além de "Bom dia, Verônica", ele é autor de "Suicidas", "Dias perfeitos", "O vilarejo", "Jantar secreto" e "Uma mulher no escuro".