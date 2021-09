Corretivo - Reprodução Internet

Publicado 12/09/2021 09:00

Rio - Em tempos de pandemia, a máscara de proteção virou acessório indispensável para qualquer cidadão consciente. Por esse motivo, o olhar tem ganhado mais destaque do que nunca. Especializada em beleza, a maquiadora Camila Bazaga ensina quatro truques simples que prometem valorizar ainda mais o olhar.

1. DELINEADOR“O delineado é mega coringa para valorizar o olhar, mas o estilo do desenho vai do gosto de cada pessoa e formato dos olhos. Hoje existem inúmeros tipos de traços, como o gatinho, fino, gráfico, duplo, básico, invertido, coloridos. Enfim, a variedade é muito grande e todos eles conseguem dar outro ar para os olhos.”2. SOBRANCELHA“A sobrancelha é a moldura dos olhos e uma das técnicas que está super em alta – de novo, porque já foi muito usada há um tempinho - é a fixação dos fios com sabonete de glicerina que dá um efeito arrepiado aos fios e um visual super despojado. Para conquistar o styling, basta umedecer o sabonete de glicerina com água termal ou bruma facial. Depois, com uma escovinha de cerdas macias própria para sobrancelhas, passar sobre o sabonete, pentear os fios para cima e aguardar que sequem.”3. CÍLIOS“Para abrir o olhar, as máscaras de cílios são indispensáveis. Mas se quiser um efeito ainda mais intenso, a dica é apostar nos cílios postiços. Para o dia, indico os modelos com fios naturais. Para a noite, prefiro as versões 3D para garantir um olhar bem marcante.”4. CORRETIVO“Para dar adeus ao ar de cansaço e às olheiras, vale a pena procurar por um bom corretivo. Uma dica para corrigir sem acinzentar e ter uma cobertura maior, é primeiro usar um corretivo do tom da sua pele para neutralizar e corrigir as olheiras, e depois, em pouca quantidade, usar um mais claro apenas para iluminar.”