Publicado 28/11/2021 09:00

Rio - Até quem tem o costume de seguir uma rígida rotina de skin care, pode acordar insatisfeito com a aparência da pele em algum momento. Uma noite mal dormida, um dia estressante e até a mudança de alguns hábitos podem influenciar no aspecto do rosto. Pensando nisso, separamos algumas dicas fáceis e rápidas que podem ajudar a recuperar o viço da pele e dar adeus à cara de cansaço.

1) Lavar o rosto com água geladaA água gelada é um truque caseiro ótimo para amenizar a aparência de cansaço. Além de fechar os poros temporariamente – o que ajuda a preparar a pele para receber uma maquiagem – também suaviza o inchaço matinal. Se o desejo é um socorro ainda mais rápido, basta mergulhar o rosto em uma bacia de água com algumas pedras de gelo, aguardar por 5 segundos e retirar. O resultado é uma pele renovada.2) Hidratar a região dos olhosSe o olhar estiver com aquele aspecto carregado e com manchas escuras, invista em máscaras faciais para olheiras pela manhã. O dermocosmético vai ajudar a descongestionar a região e promover uma sensação de relaxamento na área dos olhos. Uma opção são as máscaras que contém ativos, como o Acetyl Tetrapeptideo e Sodium Hyaluronate, responsáveis por diminuir as olheiras e marcas de expressão. Por ter ação rápida, a aplicação das máscaras pode ser feita enquanto se toma o café da manhã, por exemplo.3) Apostar em maquiagem leveA pele cansada precisa respirar, por isso, a melhor alternativa é não carregar muito na maquiagem. Sombras iluminadoras para abrir o olhar, hidratante labial e aquele blush com tom mais aberto, aplicado nas maçãs do rosto, são suficientes para espantar o ar de cansaço em poucos minutos.4) Massagear o rostoOutra solução para minimizar o inchaço matinal, é a massagem facial. Ela pode ser feita com ajuda de rollers ou com os dedos. Basta realizar movimentos do centro do rosto para fora, movimentos esses que devem ser apenas de ida. Essa técnica ajuda na melhora da circulação da pele e na drenagem dos líquidos que causam o inchaço.