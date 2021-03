A nutricionista Lumi Macedo decidiu mudar de ramo e ser dona do próprio negócio, após trabalhar por 12 anos como empregada de uma multinacional Divulgação

Um número cada vez maior de mulheres vem buscando abrir seu próprio negócio. Um levantamento feito pelo Sebrae mostrou que no ano passado cerca de 8,6 milhões de mulheres eram empreendedoras no Brasil. A pandemia impactou muitos empresários no país, mas nós sabemos que uma mulher não desiste fácil!

Como é o caso da nutricionista de formação e hoje empresária Lumi Machado Ito. Ela trabalhou por 12 anos como gerente em uma empresa multinacional de prestação de serviços para restaurantes. Mas após perder o emprego em 2018, ela teve o “start” de abrir seu próprio negócio, pois não queria correr o risco de perder o emprego novamente. Como era amante de sapatos, se tornou franqueada da marca Constance.

- Como venho do mercado da indústria, que tudo possui regras, procedimentos e controles, busquei o ramo de franquias e não precisei iniciar o meu negócio do zero. Tudo estava pronto. Como empreendedora, posso dizer que essa é uma das maiores realizações que uma mulher pode ter. É claro que, como em todo projeto, o sucesso depende da dedicação de cada um. Eu tenho metas financeiras que crescem a cada ano e é muito gratificante ver o resultado positivo do meu trabalho, com o retorno e o lucro para mim – explicou Lumi.

Hoje ela se orgulha de ser empresária e deixa um recado para todas as mulheres. Dedicação e trabalho são o segredo do sucesso nos negócios.

- Quero deixar um recado para as mulheres que possuem um sonho de ter o seu próprio negócio e que ainda tem medo ou receio: o medo é um comportamento do nosso inconsciente. Mas, se você não arriscar, não terá como saber se vai dar certo ou não. A chance de dar certo é muito maior do que a de dar errado! Nós, mulheres, estamos nos capacitando muito mais e quando se trata de algo que é seu, o empenho é muito maior, aumentando as chances de sucesso. Por isso, me dedico ao meu negócio como se fosse um filho, em que cuidado deve ser diário – finaliza a empresária.

Essa história nos inspira e dá forças para correr atrás de nossos sonhos! Não existe nada que uma mulher não possa fazer. Se ela sonha, tem garra e coragem, ela alcança seus objetivos!