Captar um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher não é para qualquer um. A busca pelo serviço de fotógrafos especializados em parto tem crescido cada vez mais. A pandemia trouxe muitas restrições às famílias, que não podem visitar e nem ver o recém-nascido pelo vidro do berçário, como sempre foi costume. Por isso, as fotos e vídeos são mais que fundamentais e ajudam a conter a ansiedade de quem quer conhecer o neném.

- Tudo isso se deve a não permissão dos familiares no berçário e a redução do número de visitas na maternidade. O casal sente falta disso, de ver quem eles gostam ali no vidro, e os familiares e amigos também. E aí, o fotógrafo faz toda a diferença. Os pais querem as fotos para poder mostrar. Podem até tirar dos seus celulares, mas sempre querem opções diferentes - diz a fotógrafa Thais Galardi, especialista em ensaios lifestyle e partos, e conhecida como queridinha dos famosos.

E os famosos também estão aderindo. Muitas celebridades também buscam a fotografia especial de seus bebês. Entre os que já procuraram o olhar delicado de Thaís estão a atriz Sthefany Brito, que recentemente deu à luz ao seu primeiro filho, Antonio Enrico, o ator Marcos Veras, sua esposa Rosane Mulholland e o pequeno Davi, Felipe Simas e Mariana Uhlmann com Vicente, além de Kyra Gracie e Malvino Salvador.

- Como os pais querem apresentar logo o novo membro da família para todo mundo, envio uma prévia no dia seguinte. Essa agilidade acaba me favorecendo, principalmente nesse momento tão difícil que vivemos. Me encanta demais trabalhar com fotos de parto. Gosto de fotos claras, mostrar detalhes e acompanhar as expectativas e reações. Procuro sempre deixá-los tranquilos, ajudar em todos os detalhes, até mesmo, separar a primeira roupinha do bebê para o ensaio. Acabo sendo mais que fotógrafa, o que me deixa mais ainda feliz. Quando entro na sala de parto ou centro cirúrgico, esqueço do mundo lá fora! E fico feliz quando os clientes relatam sobre o material que recebeu, a surpresa com certos momentos que peguei - afirma Thais Galardi.