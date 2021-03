Por O Dia

Publicado 21/03/2021

Rio - Você já ouviu falar em ginecologia natural? Essa é uma nova abordagem na medicina, que tem como pilares o autoconhecimento e a autonomia da mulher. O método torna a paciente livre para participar ativamente do tratamento. Além disso, oferece receitas naturais, tradicionais, mas também leva em conta a energia e a parte espiritual do paciente, sua história, seu passado e em uma mistura de medicina convencional, com fitoterapia, aromaterapia, fé e campo energético, busca resolver não só os males do corpo, mas da alma.

"A saúde tem que levar em consideração não só o bem-estar físico, mas o mental também. Não existe uma receita de bolo para definir o que é a ginecologia natural, ela é uma mistura de componentes que avalia a causa emocional das doenças e age de forma integrativa, associando um grupo de terapias, ativando a intuição feminina para tratar a mulher de maneira profunda para a cura completa", explica a médica Débora Rosa, que há anos trabalha com ginecologia natural.

Na prática, esse tratamento é baseado em plantas, alguns remédios convencionais, chás, vaporização, óleos essenciais, escalda-pés, entre outros. Tudo para trabalhar o autoconhecimento do corpo. Raramente, o médico prescreve remédios de farmácia. São usadas técnicas ancestrais, aliando também medicina e natureza. O paciente recebe orientações sobre como ter saúde, alimentação, sono, dicas de produtos cosméticos que alteram os hormônios, higiene íntima e até qual a melhor panela para usar pode ser indicada na consulta.

"Como médica e ginecologista natural atendo a paciente normal no consultório, escuto a queixa dela, vejo os exames. Depois dessa etapa, conversamos sobre a vida dela toda, às vezes até sobre a infância, relacionamentos amorosos, trabalho, como foi a primeira menstruação. Abordamos assuntos que geralmente o médico convencional não aborda, pois nosso intuito é saber todo o contexto. Nessa conversa, buscamos a causa emocional que chamamos de psicossomática da doença", explica Débora.

Confira dicas da especialista

São métodos muito usados na ginecologia natural:

Como fazer a vaporização - Em um pote coloque a planta escolhida, cada planta tem um efeito terapêutico e energético. Coloque água fervendo e fique agachada, recebendo vapor na vulva. Além de todo o vapor medicinal para o corpo físico, essa terapia ajuda a atrair sonhos e a limpar o campo energético.

Fazer as pazes com a menstruação - Essa é a simbologia máxima do nosso feminino. Ter nojo da menstruação não é bom para nossa saúde. Com a ajuda de um espelho conheça seu corpo.

OB de alho - Descasque um dente de alho e introduza na vagina. O tratamento é maravilhoso para cuidar da candidíase. Mas em alguns casos pode ser contraindicado.

Plantar a lua - Diluir o sangue menstrual e devolver para a terra, regar uma planta. Além de ser muito bom para as plantas, pois tem componentes como potássio e nitrogênio, também é mágico para a mulher. É um ritual ancestral muito forte e empoderador.

