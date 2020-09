PSL oficializa candidatura de Marcelo Dino para prefeito de Duque de Caxias

Duque de Caxias - O Partido Social Liberal (PSL) oficializou, neste domingo, 6, a candidatura do deputado estadual Marcelo do Seu Dino para a prefeitura de Duque de Caxias. Durante a convenção, foi apresentado também o nome do candidato para vice-prefeito, será o vereador Wendell (PSDB). As eleições municipais ocorrem em novembro deste ano.

"Me sinto honrado com a missão que recebi em ser pré-candidato à prefeitura de Duque de Caxias. Agradeço a Deus e a cada um de vocês por todo carinho", disse Marcelo do Seu Dino.



Marcelo é policial militar, exerceu dois mandatos de vereador, foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2016, na chapa do deputado federal Áureo (SDD) e emplacou a esposa, Deisi do Seu Dino, para o mandato na Câmara Municipal. Em 2018, foi convidado para concorrer ao cargo de deputado estadual pelo PSL, sendo eleito com mais de 24 mil votos.

Outros candidatos