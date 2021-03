Início do ano é o período com mais opções para os jovens encontrarem vagas Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 12:14

Duque de Caxias - Por causa do distanciamento social, as contratações do CIEE/Rio agora são 100% de forma digital. Todas as etapas do processo de seleção dos candidatos são virtuais. Saiba como se candidatar às 1.833 vagas oferecidas nesta semana. Há oportunidades também para aprendizes e pessoas com deficiência em todo o Estado do Rio.



A boa notícia é que o estudante pode fazer tudo pela internet, sem precisar sair de casa. O primeiro passo é se inscrever no site do CIEE, escolher as vagas de acordo com o seu perfil e esperar a convocação para participar dos processos seletivos.



A entrevista física deu lugar à videoconferência. Em vez de testes ou provas no CIEE/Rio, os questionários são on-line, e a contratação também segue o modelo digital.



"Por causa da pandemia, flexibilizamos os mecanismos de seleção. Na assinatura do contrato, por exemplo, a equipe do CIEE/Rio recebe os documentos necessários digitalmente e encaminha o contrato para o estudante para que ele assine, escaneie e manda de volta por e-mail", explica o superintendente do CIEE/ Rio, Paulo Pimenta.



Para auxiliar as empresas durante o período de restrições e isolamento social, o CIEE/Rio permite aos estudantes publicar no site da instituição um vídeo de apresentação, o que facilita a vida do recrutador na hora de tomar uma decisão.



"São formas que encontramos para movimentar o mercado de estágios para que o país retome o processo de crescimento", finaliza Pimenta.



CONFIRA AS VAGAS DA SEMANA



Ensino superior



Duque de Caxias – Administração (6), Ciências Contábeis (1), Direito (19), Engenharia (1) e Recursos Humanos (1).

Ensino médio



Duque de Caxias – Aprendiz (28), ensino médio (21), técnico em Química (1) e técnico em Enfermagem (1).