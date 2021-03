Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:54

Duque de Caxias - Ado Estado do Rio de Janeiro realiza, nesta sexta-feira, dia 05, às 10h, nade Duque de Caxias, o sorteio público para o processo de seleção e classificação de candidatos à matrícula no(lll CPM/RJ) para o ano letivo de 2021. Estão sendo oferecidas 120 vagas para livre concorrência, a serem distribuídas do 6º ao 8º Ano de escolaridade, sem nenhum tipo de reserva de vagas.A PM reforça que é necessário observar atentamente a relação de inscritos neste link , bem como, o cronograma do edital. Segundo a Comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, caso seja fornecido algum dado incorreto no ato da inscrição o representante legal do candidato deverá comparecer à Secretaria Escolar do colégio, até esta terça-feira, dia 02, após a data da publicação da relação dos inscritos, para que seja efetuada a devida correção.Sorteio público de vagas para III CPM/ERJLocal: Vila Olímpica de Duque de CaxiasEndereço: Rua Garibaldi, s/nº, bairro Jardim Vinte e Cinco de AgostoData: 05/03/2021Horário: 10h