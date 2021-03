"Restaurante do Povo" será reaberto em Duque de Caxias Divulgação/Gabriel Mendes

Publicado 01/03/2021 16:58

Duque de Caxias - O programa Governo Presente chega, nesta terça-feira, 02, à Baixada Fluminense. Até o próximo sábado (06/03), o governador em exercício, Cláudio Castro, e secretários de Estado transferem os gabinetes para inaugurar espaços importantes para a população, como o Restaurante do Povo de Duque de Caxias. Também serão realizados repasses para as secretarias de Saúde de municípios.

"O Governo Presente vai fortalecer o diálogo com as lideranças da região. Além das obras, a ideia é criar uma força-tarefa para destravar a economia local e gerar emprego e renda. A nossa comitiva vai percorrer todas as 13 cidades da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Itaguaí, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e São João de Meriti", detalhou Cláudio Castro.



Em Duque de Caxias, na quinta-feira, dia 4, o governo inaugura o Restaurante do Povo, que vai servir almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50. A cidade também vai ganhar uma nova Estação de Tratamento de Água em Campos Eliseos, que beneficiará 20 mil famílias.

As obras do antigo "Restaurante Popular", no Centro de Duque de Caxias, estão sendo acompanhadas de perto pelo prefeito Washington Reis (MDB).

"Temos três dias para deixar esse restaurante prontinho para nossa população. Nosso governo pensa no social, no povo", disse Reis, em vídeo gravado na manhã desta segunda-feira, 1.

O "Restaurante do Povo" vai servir, em média, duas mil almoços a R$ 1, além de dois mil cafés da manhã a R$ 0,50. A unidade fica na Rua Frei Fidélis, 501, no Centro