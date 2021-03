PM faz operação em comunidade de Caxias Divulgação

02/03/2021

Duque de Caxias - Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Parque Império nesta segunda-feira, 1. De acordo com informações, os agentes faziam uma operação contra o tráfico de drogas, quando viram os rapazes em atitudes suspeitas.

Com eles, foram apreendidos um rádio transmissor de comunicação e farto material entorpecente. O caso foi registrado na delegacia da região.

Gerente do tráfico preso

O gerente do tráfico de drogas da comunidade do Ana Clara foi preso em flagrante por policiais militares do 15º BPM. A ação foi divulgada nesta segunda-feira (01/03).



Segundo informações, os agentes estavam no bairro Cangulo quando houve a prisão em flagrante. Com ele foi apreendido um veículo roubado e um rádio transmissor. A ocorrência foi registrada na Delegacia da região.