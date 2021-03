Homem engole pássaro vivo para não ser preso por crime ambiental Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:12

Duque de Caxias - Catorze pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de cativeiro, nesta terça-feira, em Duque de Caxias, após o Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para Meio Ambiente – ter encaminhado denúncias sobre guarda ilegal de animais silvestres à policiais militares.



Munidos com as informações, os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca procederam à Rua Parapeuna, Chácaras Maria Helena, onde no local denunciado fizeram contato com o proprietário que autorizou a entrada dos agentes da lei no imóvel. No local, a equipe da 1ª UPAm encontrou 14 gaiolas com cinco coleiros, dois tizius, dois canários da terra, dois xanxão, um tico tico, um bicudo e um sabiá laranjeira, todos sem anilha de identificação junto ao IBAMA.

Os policiais então o questionaram sobre as licenças necessárias para mantê-los em cativeiro, mas o responsável informou que não as possuía, contrariando o artigo 29 da lei de crimes ambientais. Diante dos fatos, ele foi levado à 60ª DP enquanto que as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) onde após tratamento serão devolvidas ao seu habitat natural.



O Linha Verde solicita a população que continue denunciando crimes contra o meio ambiente através dos telefones 03000 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” ou ainda por meio do site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.