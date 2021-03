Polícia fere suspeito em ação no Cangulo Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 14:36

Duque de Caxias - Um suspeito foi baleado durante troca de tiros com PMs do 15º BPM, nesta quarta-feira, 25, na comunidade do Cangulo, em Saracuruna. Na ação, a polícia informou que apreendeu uma pistola, dois rádios transmissores e material entorpecente. O homem ferido foi levado ao Hospital de Saracuruna - o Adão Pereira Nunes.

Não há informação sobre o estado de saúde dele. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.