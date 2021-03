Banco Itaú Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 11:40

Duque de Caxias - Após vencer licitação promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias, o Itaú Unibanco é o novo gestor da folha de pagamentos dos servidores (ativos, aposentados e pensionistas) da cidade. Entre os benefícios concedidos àqueles que se tornarem correntistas do Itaú estão 100% de desconto em tarifas nos principais pacotes de serviços, anuidade grátis no cartão de crédito, taxas diferenciadas na contratação de crédito imobiliário, consignado e de financiamento de veículos, além de descontos na contratação do seguro de automóvel. Os clientes ainda contarão com os benefícios exclusivos do programa de fidelidade iupp Itaú e mensalidades grátis no serviço ConectCar.

O Itaú disponibilizará a abertura de conta corrente por celular, para maior conforto e segurança dos servidores, que também poderão contar com a ampla rede de agências na cidade. Nas próximas semanas, os servidores receberão as orientações sobre o cronograma de transição e a elegibilidade aos benefícios.