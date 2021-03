Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 13:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove neste sábado (27/03), a partir das 7 horas, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 67 anos ou mais no município. A Prefeitura ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.



A imunização vai acontecer em tendas instaladas em sete localidades, no sistema drive-thru e para pedestres. São estes os locais de vacinação:

- Praça Imbariê 3

- Praça São Judas Tadeu (Vai Quem Quer)

- Praça da Figueira

- Berra Boi (próx. à E.M Solano Trindade)

- Parque Império (entrada)

- Prainha (próx. ao CIEP)

- Praça do Engenho do Porto