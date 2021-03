No estado do Rio, a fila de espera por leitos atingiu recorde no domingo (28), com 710 pessoas aguardando por vagas de UTI na região Gabriel Mendes/Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, entrega a população, nesta terça-feira, 30/03, mais 20 novos leitos de CTI, implantados na UPH do Parque Equitativa, localizada no terceiro distrito. A unidade pré-hospitalar ganha novos respiradores, monitores, bomba infusora e camas motorizadas, para atender exclusivamente pacientes diagnosticados com o coronavírus no município de Duque de Caxias.



“São 20 novas portas para salvar vidas. A pandemia da Covid-19 está num momento muito grave e nós continuamos reestruturando nossa rede de saúde”, afirmou o prefeito Washington Reis.

Em maio do ano passado, a Prefeitura de Duque de Caxias abriu 128 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com coronavírus no novo Hospital São José. Além disso, a rede municipal de saúde conta com 20 leitos de CTI no Hospital Moacyr do Carmo. Com a entrega dos novos leitos da UPH Equitativa, o município passa a contar com 168 leitos de CTI para tratar pacientes da Covid-19.