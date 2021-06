Projeto literário em escolas de Duque de Caxias - Divulgação

Projeto literário em escolas de Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 13:07

Duque de Caxias - A Secretaria de Educação de Duque de Caxias está participando do Projeto Sacolas Literárias. Desta vez, foram contempladas a Escola Municipal Capitão Fuzileiro Naval Eduardo Gomes de Oliveira e o Ciep Municipalizado 015 - Henrique de Souza Filho – Henfil. As unidades educacionais receberam diversos livros com o objetivo de revitalizar as bibliotecas.



O Projeto Sacolas Literárias, da VR Projetos Culturais, tem o patrocínio da empresa Taesa e disponibilizou um acervo de cerca de 200 livros com obras para crianças, jovens, adultos e portadores de deficiência visual.

Projeto literário em escolas de Duque de Caxias Divulgação



“Poder oportunizar aos nossos alunos o acesso a escritores e títulos como Marô Bárbieri, entre outros, através do Projeto Sacola Literária, só nos traz ânimo e garra para criarmos novos projetos e inovarmos os que já colocamos em prática”, salienta Sonia Ramos, diretora do Ciep.



De acordo com Valeria Angelo, Coordenadora de Leitura Literária, os professores e alunos das escolas agraciadas, ficaram muito entusiasmados e gratos com os novos títulos para compor a biblioteca da unidade. O acervo enriquece ainda mais todo o trabalho de leitura literária na escola, como as rodas de leitura e os desafios literários. “Poder oportunizar aos nossos alunos o acesso a escritores e títulos como Marô Bárbieri, entre outros, através do Projeto Sacola Literária, só nos traz ânimo e garra para criarmos novos projetos e inovarmos os que já colocamos em prática”, salienta Sonia Ramos, diretora do Ciep.De acordo com Valeria Angelo, Coordenadora de Leitura Literária, osdas escolas agraciadas, ficaram muito entusiasmados e gratos com os novos títulos para compor a biblioteca da unidade. O acervo enriquece ainda mais todo o trabalho de leitura literária na escola, como as rodas de leitura e os desafios literários.

Publicidade

Projeto literário em escolas de Duque de Caxias Divulgação



Para a secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, estas ações são muito importantes para os estudantes porque estimulam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento da cognição humana. Para a secretária municipal de, profª Roseli Duarte, estas ações são muito importantes para os estudantes porque estimulam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento da cognição humana.

“O ato de ler estimula o poder de síntese. Assim, o desenvolvimento intelectual é aprimorado. Estes projetos enriquecem o ato de aprender”, declarou a secretária.