PMs libertam homem que estava sendo feito de refém após assalto em Duque de CaxiasReprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:06

Duque de Caxias - Policiais militares do 15º BPM conseguiram libertar um homem que estava sendo feito de refém por criminosos, no Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na manhã desta quinta-feira, 17. Segundo informações, os bandidos assaltaram a vítima e a fizeram de refém em seu próprio veículo por cerca de duas horas. Após avistarem a viatura da polícia, fugiram do local abandonando o automóvel com o dono dentro.

De acordo com os agentes, ninguém foi preso.



Na ação, uma réplica de pistola e cinco celulares foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

