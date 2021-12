Caxias Shopping com promoção de Natal - Divulgação

Publicado 11/12/2021 12:18

Duque de Caxias - Neste sábado e domingo, o Caxias Shopping vai receber o Festival Sesc de Economia Criativa - Edição Baixada em Foco. O evento tem como objetivo dar visibilidade e apoio a artesãos e empreendedores participantes dos projetos de Economia Criativa do Sesc RJ. O festival vai reunir feira de produtos artesanais, intervenções artísticas, rodas de conversa e palestras, com o objetivo de fortalecer novos negócios na região.

A Feira de Produtos Artesanais vai contar com 10 expositores selecionados entre os alunos do projeto Ateliarte, parceria do Caxias Shopping com o Sesc RJ e Carioca Q Sou, que busca contribuir para a geração de renda a partir de oficinas gratuitas nos setores de moda e artesanato. A exposição e venda dos produtos feitos à mão pelas alunas acontecerá no corredor da Renner. Durante a feira, também haverá uma Exposição Sustentável que, a partir de mostruários de plantas, visa sensibilizar para a diversidade do ecossistema na Baixada Fluminense. Para incentivar o plantio, o público poderá levar para casa uma amostra de planta. Já a Mostra Artesanal - Mesas & Celebrações acontecerá na loja Ateliarte e trará uma exposição de seis mesas montadas com peças artesanais, valorizando a produção dos empreendedores criativos.

Ainda, o evento vai promover performances artísticas itinerantes pelos corredores. Na ação “Entregadores de Palavras”, que acontecerá das 14h às 15h, o público irá sortear uma palavra e, baseado no tema da intervenção, o entregador vai desenvolver pequenos textos com bom humor, alegria e empatia, proporcionando momentos de alegria e emoção para todos. Outra iniciativa será a performance “Da saudade que dá”, das 15h às 16h, na qual o performer caminha entre as pessoas com uma gaiola cheia de pequenos trechos de poemas e vai entregando e libertando a poesia quando aborda os transeuntes, contextualizando esses trechos com nosso momento de quarentena quando tivemos que ficar “presos e isolados”. Os poemas falam da saudade dos que se foram, dos que estão e dos momentos que estão por vir. Das 15h às 17h, o evento também promove uma Apresentação Cosplay, com performance cênica e caracterização de artistas que vão interagir com o público.

Para promover a troca de saberes e experiências, o Ciclo de Palestras vai reunir expositores da Baixada Fluminense que vão apresentar seus produtos e abordar temas como decoração de interiores e a produção empreendedora criativa. As rodas de conversa e apresentações acontecerão durante todo o evento, na loja Ateliarte.

Festival Sesc de Economia Criativa - Edição Baixada em Foco

Datas: 11 e 12 de dezembro - sábado e domingo

Horários: sábado – 10h às 22h e domingo – 13h às 21h

ENTRADA GRATUITA