Câmara de Vereadores de Duque de Caxias - ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Câmara de Vereadores de Duque de CaxiasART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Publicado 11/12/2021 12:33

Duque de Caxias - O presidente Celso do Alba (MDB) empossou Fábio Martins da Silva (Fabinho Martins/ PSD), 1º suplente do partido, ao cargo de vereador da Câmara de Duque de Caxias, em razão do licenciamento de Jackson Wagner (PSD) que irá assumir o cargo de secretário municipal de Defesa da Terceira Idade, na Prefeitura de Duque de Caxias.



Estiveram presentes na sessão de posse, os vereadores da 19ª Legislatura Marquinho Oi (DEM), Nivan Almeida (PT), Marquinho Dentista (DEM), Alex Freitas (SD), Clovinho (Patriota), os ex-vereadores Almir Martins e Ademir Martins, pai e irmão de Fabinho, respectivamente, o ex-prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, familiares e amigos de Fabinho Martins. Jackson Wagner também ocupou lugar à mesa.



O presidente Celso do Alba destacou as ações da Câmara em parceria com a Prefeitura, o empenho do prefeito Washington Reis (MDB) em transformar o município e deu boas-vindas ao novo vereador.

“Tenho certeza de que você irá fazer a diferença não apenas no Terceiro Distrito como em toda Duque de Caxias”, disse ele.



Após assinar o termo de posse, Fabinho Martins fez um breve discurso abordando a responsabilidade de assumir o cargo, o legado político de sua família e a força de vontade de lutar pelos quatro distritos do município. Parabenizou a Jackson Wagner pela nova trajetória no Executivo e aos amigos que sempre estiveram ao seu lado. “A palavra de hoje é gratidão”, disse ele, reforçando o compromisso com a população duquecaxiense.