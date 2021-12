Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 13/12/2021 11:57

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Saúde Mental, promove, nesta quarta-feira, dia 15, a Conferência Municipal de Saúde Mental de Duque de Caxias. O evento marca a retomada das conferências nesta área na cidade e se destaca por ser um momento importante para a história da Saúde Mental.

A organização do evento disponibilizará salas com oficinas onde serão debatidos os quatro eixos da conferência, que terá como tema central “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”.

O encontro municipal antecede as etapas regionais e estaduais. Destes encontros sairão as propostas a serem encaminhadas para a V Conferência Nacional de Saúde Mental, que acontecerá em Brasília, entre os dias 17 e 20 de maio de 2022. Duque de Caxias conta com 12 vagas que serão preenchidas por representantes do município, podendo estes também concorrer a vaga de delegado para a Conferência Nacional, levando as propostas da cidade.

A Conferência Municipal de Saúde Mental de Duque de Caxias será realizada no dia 15/12, das 9h às 17h, no Polo da FUNDEC, localizado à Rua Profº. José de Souza Herdy, nº 934, no bairro 25 de Agosto.

As inscrições podem ser feitas através do link https://www.e-inscricao.com/dasm/conferencia, de forma presencial no Departamento de Atenção a Saúde Mental ou no dia do evento. Mais informações pelo telefone: (21) 2773-6344.