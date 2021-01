Por O Dia

Publicado 23/01/2021 07:00

Rio - O mês de janeiro está terminando, mas sempre é tempo de ir em busca de uma nova oportunidade. Apesar das incertezas e dificuldades do cenário econômico atual, O DIA reuniu 1.428 vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade. Algumas, inclusive, sem necessidade de experiências anteriores. Confira:

Esta semana, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza 812 oportunidades de emprego para diversas regiões do Rio. Entre as áreas contempladas estão: operador de vendas, operador de telemarketing, técnico de suporte de TI, coordenador de restaurante, balconista, auxiliar de cozinha e garçom. Todos os detalhes estão disponíveis no site http://empregabrasil.mte.gov.br/

O SINE realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado no sistema com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão interessado em uma oportunidade de emprego mantenha o seu cadastro atualizado. Aqueles que estiverem interessados em se inscrever ou atualizar o cadastro, precisam ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para conferir a lista de unidades atualizada basta acessar o site http://www.rj.gov.br

A empresa de Recursos Humanos Luandre também está com 270 vagas disponíveis no Rio. Entre as oportunidades, estão as vagas de técnico de enfermagem, auxiliar de coleta, técnico de enfermagem de emergência, enfermeiro de UTI, entregador e líder de laboratório com remuneração entre R$1.500 e R$5mil. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre.