Publicado 27/01/2021 17:58

O Instituto da Oportunidade Social - IOS acaba de abrir inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos destinados a jovens com idade entre 14 e 29 anos e pessoas com deficiência. São 1.762 vagas distribuídas em nove unidades nas regiões de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Joinville (SC). Os cursos, de acordo com a modalidade, terão o formato online ou semipresencial e o IOS fornecerá internet aos alunos para o acesso exclusivo à plataforma das aulas online. As inscrições vão até o dia 3 de março.

Para se inscrever, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Além dos cursos já tradicionais do IOS, com duração de seis meses: Gestão Administrativa e Educação Digital, Suporte em TI (em parceria com a Dell), também estarão disponíveis os cursos rápidos "Programação web" e "Montagem e manutenção de computadores com duração de dois meses, exclusivamente para quem mora na cidade de São Paulo.



Os cursos incluem conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills) e além de contemplarem na grade curricular, conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio e até mesmo desenvolver o briefing de um produto.



Programa IOS de Oportunidades



Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização. O IOS já formou mais de 38 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Cliente, ampliando a renda dessas famílias em até 49%.



Em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o IOS formou cerca de 1.500 jovens e pessoas com deficiência e, também colaborou com o ingresso de 815 alunos no mercado de trabalho.

Para se inscrever, os interessados devem realizar cadastro através do seguinte link: https://ios.org.br/.