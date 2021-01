Os dados são de um levantamento realizado pela consultoria IDados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Trimestral. Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 18:44

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza, esta semana, 820 oportunidades de emprego, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Na Região Metropolitana, são oferecidas 201 oportunidades. Entre elas 70 vagas para fiscal de prevenção de perdas, 50 para operador de vendas, 30 para conferente de mercadoria e 20 para operador de telemarketing, entre outras.



Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 249 vagas oferecidas. Destacam-se 50 vagas para ajudante de cozinha, 50 para atendente balconista e 50 para coordenador de restaurante, entre outras. Moradores do Médio Paraíba podem se candidatar a uma das 7 vagas para balconistas divulgadas nesta semana.



Na Região Centro-Sul Fluminense são divulgadas 119 vagas, sendo 50 para auxiliar de cozinha e 50 para garçom. Além disso, há vagas para costureira, auxiliar de contabilidade e auxiliar de cozinha, entre outras. Há 244 oportunidades de emprego para pessoas com deficiência, divididas nas regiões Metropolitana e Serrana do Rio de Janeiro.

Publicidade