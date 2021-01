Há vagas para capital, regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense, Serrana, entre outras Imagem Internet

Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

O cadastro para vagas específicas para pessoas com deficiência pode ser feito através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil. Quem preferir pode usar o telefone 2334-9912 ou o e-mail [email protected] Interessados devem apresentar, além das informações trabalhistas, o laudo médico comprovando a deficiência.

A Luandre Soluções em Recursos Humanos disponibiliza 247 vagas no estado. São ofertadas as funções de auxiliar de atendimento júnior, operador de caixa, peixeiro, açougueiro, técnico de enfermagem, motorista de veículo semi pesado carteira D, entre outras. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site (candidato.luandre.com.br) ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com e sem deficiência. Tem vagas para operador de loja, empacotador, operador de câmara fria, nutricionista, técnico de manutenção, entre outras. Segundo a pasta, muitas dessas oportunidades não exigem experiência.

As vagas são mediadas pelo setor de captação da Secretaria. Para concorrer a elas, é preciso levar currículo, RG, CPF e Carteira de Trabalho a um dos centros de emprego (Rua Camaragibe, 25 - Tijuca, funciona das 8 às 16h e na Avenida Geremário Dantas, 1400 - Jacarepaguá, das 9 às 17h) ou enviar o currículo para [email protected]

A Americanas seleciona profissionais para o Programa de Supervisor do Varejo no Estado do Rio. As oportunidades são para atuação na capital e em outras oito cidades: Duque de Caixas, Niterói, Paraty, Rio das Ostras, Teresópolis, Mesquita, Belford Roxo e Santo Antônio de Pádua.



Para concorrer, os candidatos devem ter Ensino Superior completo com até dois anos de formação. De acordo com a empresa, na seleção, vão se destacar os candidatos que gostem de superar desafios e "tenham atitude de dono do negócio".

A Americanas informou que o processo seletivo acontece 100% online e é composto por triagem curricular, provas de Matemática e Português, além de entrevistas com gestores e o time de Gente e Gestão da companhia. As inscrições devem ser feitas pelo site https://supervisordovarejolasa.gupy.io/.

Para participar, basta estar cursando a partir do 5º período em uma instituição de Ensino Superior. A empresa informou que estudantes de todo o país e de todos os cursos são bem-vindos. Acesse o site (

A plataforma digital B2W está com o Programa Summer Job aberto, que é um estágio de verão de curta duração. A ocorrer durante as férias desta estação, cada um dos selecionados irá desenvolver um projeto de alto impacto para a companhia. Todo o processo de seleção será realizado no formato online e o desenvolver das atividades será 100% em regime de home office.Para participar, basta estar cursando a partir do 5º período em uma instituição de Ensino Superior. A empresa informou que estudantes de todo o país e de todos os cursos são bem-vindos. Acesse o site ( https://summerjobb2w.gupy.io/ ) e confira as vagas disponíveis.

A Comunidade Católica Gerando Vidas está encaminhando para 294 oportunidades. Há vagas nas áreas de Comércio, Serviços, Saúde e Indústria. Todas as informações ficam disponíveis na página da comunidade ( https://www.facebook.com/sougerandovidas/ ).

A Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, está com cerca de 50 vagas para cargos de caixa, auxiliar de estoque e vendedor. É possível se candidatar por meio do Trabalhe Cononosco no site ( https://viavarejo.gupy.io/ ). O candidato precisa ser maior de idade, ter Ensino Médio completo é um diferencial. A empresa informou que também disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A partir de fevereiro, a Ocyan, empresa de serviços de Óleo e Gás, vai abrir mais de 100 vagas para contratação. As posições para trabalhar embarcado em plataformas são para atuação na capital fluminense e as oportunidades em terra, para Santos e Macaé. Os interessados devem acessar a página Nossa Gente do site da empresa ( https://www.ocyan-sa.com/ ) e efetuar o cadastro.

Os seguintes cargos estarão disponíveis: técnico(a) de planejamento, técnico(a) de controle, engenheiro(a) de planejamento, técnico(a) de materiais, técnico(a) de qualidade, engenheiro(a) de qualidade, engenheiro(a) eletricista, engenheiro(a) mecânico, engenheiro(a) eletrônico, desenhista, projetista, supervisor(a), coordenador(a), programador(a), entre outros.