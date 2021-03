No processo seletivo da Ambev, é possível se inscrever até hoje Ambev / Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 12:56

A Ambev abre nesta segunda-feira o seu programa de recrutamento. Diferente dos anos anteriores, a empresa trabalhará com um único período de inscrição para seus três processos seletivos desse semestre: estágio regular, estágio Representa - voltado para jovens negras e negros - e trainee. O processo vai até o dia 12 de abril.



"Nosso objetivo é quebrar os estereótipos dos candidatos dos processos seletivos Ambev. Queremos atuar em diferentes frentes para atrair perfis diversos e complementares. Para nós, o mais importante é o desejo de inovar, fazer acontecer e transformar seja nas nossas operações desenvolvendo a liderança ou nas áreas corporativas desenvolvendo criatividade e estratégia. Gente que erra, aprende e tenta de novo. Gente que sonha e que questiona. Gente que, acima de qualquer coisa, é autêntica e vai crescer no ritmo do seu talento", comenta Illana Kern, gerente de Gente e Gestão na Ambev.



Os processos seletivos serão realizados 100% virtualmente. Critérios mais inclusivos anunciados em 2020, como a não obrigatoriedade de inglês, por exemplo, seguem esse ano.



Também foi mantida a plataforma de capacitação voltada para candidatos com transmissões e bate-papo ao vivo com líderes da Ambev. A ideia é disponibilizar conteúdo como podcasts, revistas, artigos e entrevistas que ajudem os candidatos na seleção.