Em estágio, as carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (62), Comunicação Social (46), Marketing (24), Ciência da Computação (18), Informática (10), Ciências Contábeis (8), Design (8), Análise de Sistemas (5) e Pedagogia (5). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura, Direito, Economia, Enfermagem, Farmácia, Hotelaria, Letras, Nutrição, Psicologia, Relações Internacionais, Turismo, entre outras.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 14 no total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 24 vagas. As principais são em técnico em Eletrônica (5) e técnico em Mecânica (4), mas há vagas também para técnico em Administração, técnico em Logística, técnico em Propaganda e Marketing, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.



Rio - Mais de 2,2 mil vagas de estágio e jovem aprendiz estão disponíveis no Estado do Rio nesta semana. A Fundação Mudes, por exemplo, oferece 298 oportunidades, sendo 282 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico, além de dez vagas para jovem aprendiz e seis para pessoas com deficiência (PCD). A remuneração pode chegar a R$ 2.440,00. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.

CIEE/Rio

O CIEE/Rio tem 1.983 oportunidades de estágio nesta semana para todo o estado do Rio. As vagas podem ser conferidas pelo portal www.ciee.org.br . A instituição orienta que o candidato deve manter o seu cadastro atualizado no site. O CIEE também recruta Pessoas com Deficiência (PCD), os interessados podem enviar currículo para o e-mail [email protected]

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por exemplo, há vagas de Ensino Superior para Administração (23), Ciências Contábeis (1), Direito (6), Engenharia (1), Farmácia (2), Recursos Humanos (2). Em Niterói, na Região Metropolitana, as ofertas são para Administração (11), Comunicação (5), Contabilidade (1), Direito (58), Educação (6), Engenharia (2), Farmácia (1), Informática (3), Moda (1), Psicologia (2).

No CIEE/Rio, também há oportunidades para Ensino Médio. Em Macaé, no Norte Fluminense, os interessados podem encontrar vagas para Aprendiz (47), Ensino Médio (15), Técnico em design (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Logística (2), Técnico em química (1). Em Nova Friburgo e Teresópolis, na Região Serrana, também estão disponíveis vagas para Aprendiz e Ensino Médio.

MPT-RJ

As vagas são para provimento imediato e cadastro de reserva nas áreas de Direito, Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. Também há vagas para nível médio em Técnico em Segurança do Trabalho.



Para se inscrever acesse: www.prt1.mpt.mp.br – (na aba) informe-se/concursos e seleções/estagiários. O processo seletivo ocorrerá em ambiente virtual e consistirá na aplicação de prova objetiva e oral para os candidatos de Direito e provas objetivas para as demais áreas.



A bolsa estágio é de R$ 850, para os cargos de nível superior, e R$ 590 para os de nível médio, mais auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia de trabalho. A carga horária é de 20 horas semanais. O estagiário terá também direito a seguro contra acidentes pessoais, recesso remunerado de 30 dias e redução da jornada em período de provas. O edital está disponível O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) abriu inscrições para o 1º Processo Seletivo de Estágio de 2021. Até o próximo sábado, dia 17, poderão se inscrever os estudantes de instituições do Rio de Janeiro conveniadas com o MPT.As vagas são para provimento imediato e cadastro de reserva nas áreas de Direito, Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. Também há vagas para nível médio em Técnico em Segurança do Trabalho.Para se inscrever acesse: www.prt1.mpt.mp.br – (na aba) informe-se/concursos e seleções/estagiários. O processo seletivo ocorrerá em ambiente virtual e consistirá na aplicação de prova objetiva e oral para os candidatos de Direito e provas objetivas para as demais áreas.A bolsa estágio é de R$ 850, para os cargos de nível superior, e R$ 590 para os de nível médio, mais auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia de trabalho. A carga horária é de 20 horas semanais. O estagiário terá também direito a seguro contra acidentes pessoais, recesso remunerado de 30 dias e redução da jornada em período de provas. O edital está disponível no link.

Americanas

A Americanas prorrogou as inscrições para o Programa de Estágio em Loja 2021 até o dia 25 de abril. O programa visa formar novos líderes para assumir a gestão de uma das mais de 1.700 lojas físicas da companhia - em plena expansão - ao fim do período de estágio.

Para a edição 2021, a Americanas está com vagas nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

O estágio em loja tem duração de seis meses e inclui imersão por todas as áreas do varejo e o desenvolvimento de habilidades de gestão, além da participação em projetos de inovação, como as iniciativas de integração O2O (online-to-offline).

A Americanas oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale transporte, auxílio refeição e descontos em instituições de ensino, academias e em compras nas lojas físicas e nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

Podem se candidatar alunos de qualquer curso de graduação, com previsão de formatura de julho a dezembro de 2021 e disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais flexíveis. O processo seletivo será 100% online. Os estudantes passarão pelas etapas de inscrição, teste de perfil, triagem curricular, vídeo entrevista com a área de Gente e Gestão e, por fim, uma entrevista com os futuros gestores.

Para mais informações e inscrições, basta acessar o site http://estagioemlojalasa.gupy.io/.