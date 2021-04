Simone Oliveira, CEO da Consultoria America Expert LLC Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 12:51 | Atualizado 14/04/2021 15:38

Rio - Frases motivacionais em tempos de crise pouco fazem, na prática, por aqueles que buscam uma saída. O que vale mesmo é alguém que oriente, passo a passo, como empreender. No caso de Simone Oliveira, CEO da Consultoria America Expert LLC, a ajuda é para os brasileiros que desejam abrir uma empresa, sejam residentes nos Estados Unidos ou no Brasil. Nada de adiar o sonho nesses tempos de fronteiras fechadas por causa da pandemia de covid-19. Ela se especializou em indicar o caminho àqueles que desejam comercializar nos Estados Unidos. Além disso, ela ensina como abrir uma empresa internacional, mesmo estando fisicamente no Brasil.

Há 17 anos, Simone mudou de endereço, mas não de clima – trocou o Rio de Janeiro pelo sol de Miami, no estado da Flórida. O caminho não tinha sido traçado antes: ela foi a trabalho, acompanhar uma turnê do Cidade Negra. Mas como boa administradora, ela percebeu um mundo de possibilidades que iam além da sua função como produtora musical. Fincou pé na nova cidade, arranjou emprego em uma consultoria e percebeu que aquele cenário poderia lhe render muito mais. E abriu sua própria empresa para ajudar os recém-chegados a se instalarem novo país e a todos que queriam internacionalizar seus negócios.



“Nosso trabalho pode começar em qualquer fase do processo do empreendimento, desde a abertura da empresa e constituição de um endereço físico em terras americanas, passando por logística, pesquisas, contabilidade e gestão. Enfim, é um pacote completo. Ninguém fica no caminho”, atesta a empreendedora.



A consultoria não pula etapas nesse processo importante de dar vida a uma empresa, o que é uma garantia de que tudo transcorra sem sustos. Por isso, antes da abertura dos negócios, é realizado um amplo estudo de viabilidade. “Baseado num planejamento específico, fazemos um estudo para avaliar se o negócio que a pessoa pretende abrir dará certo: é preciso conhecer o mercado americano antes de se lançar”, explica.



Apaixonada pela Flórida, onde cria sua filhinha Bella Rose, de dois anos, Simone explica que o local, por vários motivos, é uma boa opção para os brasileiros que quiserem empreender naquele país. Por exemplo, por ser um local com grande miscigenação latina, além de ter uma boa localização de porto e aeroporto, facilitando a logística. O estado também oferece vantagens tributárias. É só uma sugestão para quando a entrada no país voltar ao normal. Mas nada muda para quem está instalado em outro localidade: a consultora garante que o atendimento é o mesmo. “Nós abrimos empresas em todos os 50 estados americanos".