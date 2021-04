Decreto autoriza provimento de até 2.127 vagas nos concursos RJ Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 27/04/2021

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), publicou o Decreto 47.585/2021 no Diário Oficial do Estado, dando provimento de até 2.127 vagas nos concursos RJ. O preenchimento dessas vagas poderá ocorrer por meio de nomeações em concursos homologados e válidos ou com a publicação de novos editais. Vale ressaltar que o estado está sob o Regime de Recuperação Fiscal e de que só serão autorizados novos concursos após o fim do bloqueio.



Veja na lista abaixo os concursos RJ autorizados a dar provimento de 2.127 vagas:



- Polícia Civil do Rio de Janeiro - PC RJ



200 cargos de Investigador Policial;

100 cargos de Inspetor de Polícia;

50 cargos de Delegado de Polícia;

25 cargos de Perito Legista;

10 cargos de Auxiliar Policial de Necropsia;

10 cargos de Técnico Policial de Necropsia;

5 cargos de Perito Criminal.



- Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP RJ



300 cargos efetivos de Policial Penal

- Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ



600 vagas para o Curso de Formação de Soldados Policiais Militares;

100 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO).



- Defesa Civil – Corpo de Bombeiros Militar – CBMERJ



300 vagas para o Curso de Formação de Soldado – Bombeiro Militar.



- Secretaria de Educação – SEEDUC RJ



300 cargos efetivos de Professor Docente I – 16 horas.



- Secretaria de Fazenda – SEFAZ RJ



30 cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual;

10 cargos de Analista em Finanças Públicas;

10 cargos de Agente de Fazenda.



- Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE RJ



27 cargos efetivos de Procurador do Estado.



- Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro



30 cargos de Especialista em Regulação;

10 cargos de Analista Técnico;

10 cargos de Assistente de Regulação.



O provimento dos cargos acima relacionados deverá ser precedido de comprovação do atendimento dos requisitos constantes no Decreto Estadual nº 40.719, de 13 de abril de 2007, e Decreto Estadual nº 47.114, de 08 de junho de 2020.