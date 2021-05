Cursos são totalmente gratuitos e período de inscrição vai de 10 a 21 de maio Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:19

O Colégio Santo Inácio abre nesta segunda-feira, dia 10 de maio, 200 vagas para o segundo semestre de 2021 em seus cursos noturnos, com turmas destinadas ao Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Técnico Profissionalizante. Os cursos, totalmente gratuitos, são oferecidos a estudantes maiores de 18 anos e que estejam em desfavorável situação socioeconômica. Para se inscrever é preciso ter uma conta de e-mail ativa e, no caso do EJA, ter concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula (21/07/2021). Já para os cursos técnicos profissionalizantes, é necessário ter concluído o Ensino Médio até a mesma data. Não há taxa de inscrição, e os interessados podem se candidatar até o meio-dia de 21 de maio.

Fundado em 1968, o curso Noturno do Colégio Santo Inácio é uma das obras sociais mais significativas da Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, atendendo a cerca de 800 alunos de diferentes idades. Tendo como lema a promoção da justiça social através da educação, ressignificando a aprendizagem e levando seus alunos a refletirem sobre o melhor caminho e seus papéis na sociedade, o Santo Inácio oferece vagas para a 1ª fase do Ensino Médio, além do Ensino Técnico Profissionalizante, nos cursos técnicos de Administração, Análises Clínicas Informática e Enfermagem. No próximo semestre, porém, não serão abertas vagas para o curso de Enfermagem.

"A formação integral oferecida a esses alunos possibilita o desenvolvimento de suas potencialidades, nas várias dimensões do ser humano, despertando para a consciência crítica frente à realidade pessoal, comunitária e social", reforça a coordenadora pedagógica do Noturno, Silvia Henriques, lembrando que, em 53 anos, mais de 20 mil alunos já puderam concluir seus estudos e se preparar melhor para o futuro, com a consciência de que a educação ainda é a ferramenta mais poderosa de transformação da vida das pessoas.

No Ensino Médio, não há prova de admissão. Para a obtenção da vaga, é realizada uma entrevista do candidato com a coordenação pedagógica. Já na educação profissional, os candidatos inscritos nos cursos técnicos de Administração e Informática fazem uma entrevista pedagógica e teste acadêmico contendo conteúdo de Língua Portuguesa e Matemática. No curso técnico de Análises Clínicas, além da entrevista e os testes de Língua Portuguesa e Matemática, temos questões de Química.

Ressaltamos que, ao concluir o Ensino Médio no Noturno, o candidato poderá op-tar por um dos cursos profissionalizantes oferecidos, sem passar por seleção, ga-rantindo sua vaga no Ensino Técnico Profissionalizante."

Após a etapa pedagógica, inicia-se a etapa socioeconômica. Serão convocados os candidatos que obtiveram as melhores pontuações para o preenchimento de vagas disponibilizadas. A bolsa é válida por um ano e renovada para o ano seguinte, após análise socioeconômica do aluno.

Das 200 vagas abertas, 80 são para a primeira fase do EJA, e 120 para o Ensino Profissionalizante, sendo 60 para Administração (Módulos 1 e 2), 30 para Análises Clínicas (Módulos 1 e 2) e 30 para Informática (Módulo 1). O link para as inscrições estará disponível a partir do dia 10 de maio no site do Santo Inácio.

( http://www.santoinacio-rio.com.br/noticias/84/Processo+de+admiss%C3%A3o

+2021.2+Noturno#gsc.tab=0).

Os candidatos às vagas oferecidas no segundo semestre de 2021 receberão um e-mail com o comprovante de inscrição e orientações sobre o processo seletivo. Mais informações sobre o processo de admissão estão no edital: (http://santoinacio-rio.com.br/storage/uploads/EditalNoturno20212.pdf).