Por O Dia

Publicado 12/05/2021 20:41

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza, nesta semana, 642 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Na Região Metropolitana, são oferecidas 220 oportunidades. Destas, 115 vagas são para atuar como Operador de Telemarketing, tendo como pré-requisito ter o ensino médio completo. Também existem 15 vagas para técnico de enfermagem, além de oportunidades para fiscal de loja, biomédico e vendedor, entre outras.

Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 159 vagas oferecidas. Entre elas, 51 vagas para técnico de suporte de TI, além de vagas para pedreiro, operador de caixa e servente de obras, entre outras.



Moradores da Região do Médio Paraíba podem se candidatar a uma das 240 vagas oferecidas. Duzentas delas são para operador de atendimento receptivo. Também existem oportunidades para técnico de refrigeração, vendedor de serviços e gerente de restaurantes, entre outras.

Na Região Norte Fluminense são divulgadas 23 vagas para trabalhar embarcado, em Macaé, para as funções de chefe de cozinha e taifeiro.



Cadastro

Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.