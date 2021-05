O CIEE/RJ oferece 1.838 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 13:56

Rio - O CIEE/RJ oferece 1.838 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana para todo estado do Rio. São 1.109 oportunidades para ensino superior e 729 para ensino médio. A instituição também recruta Pessoas com Deficiência (PCD) - os interessados podem enviar o currículo para [email protected] As demais vagas podem ser conferidas no site: https://portal.ciee.org.br/.

Confira as oportunidades:



ENSINO SUPERIOR: (1.109)



Barra Mansa – Administração (73), Arquitetura (7), Ciências Contábeis (28), Comunicação (10), Design (1), Direito (77), Educação (8), Enfermagem (7), Engenharia (8), Fisioterapia (1), Informática (9), Medicina Veterinária (1), Odontologia (1), Psicologia (1).



Campos – Administração (2), Direito (1), Engenharia (1).



Duque de Caxias – Administração (15), Comunicação (1), Ciências Contábeis (3), Direito (12), Engenharia (4), Farmácia (1), Informática (2), Recursos Humanos (1).



Macaé – Administração (12), Comunicação (10), Ciências contábeis (1), Direito (1), Educação (11), Estética (1), Engenharia (8), Informática (1).



Niterói – Administração (6), Comunicação (3), Direito (55), Educação (50), Engenharia (5), Farmácia (1), Informática (2).



Nova Friburgo – Administração (10), Contabilidade (1), Economia (1), Informática (2), Farmácia (1), Educação (3).



Nova Iguaçu –Administração (35), Comunicação (10), Contabilidade (1), Direito (46), Engenharia (1), Educação (10), Informática (3), Psicologia (1).



Petrópolis – Administração (14), Arquitetura (1), Biomedicina (1), Direito (1), Comunicação (8), Contabilidade (3), Educação (3), Fisioterapia (1), Engenharia (1), Informática (1).



Resende – Administração (3), Fisioterapia (1), Direito (6), Enfermagem (1), Engenharia (2), Recursos Humanos (1).



Rio de Janeiro – Administração (120), Arquitetura (4), Arquivologia (5), Biblioteconomia (2), Biomedicina (1), Ciências Atuariais (3), Comunicação (50), Ciências Contábeis (11), Ciências econômicas (4), Gastronomia (3), Logística (2), Design (7), Direito (129), Educação (42), Engenharias (54), Estética (1), Farmácia (1), Fisioterapia (2), Informática (31), Medicina veterinária (5), Recursos Humanos (1).



Teresópolis – Direito (1), Educação (1).



Três Rios – Administração (8), Comunicação (5), Direito (1).



ENSINO MÉDIO: (729)



Barra Mansa – Aprendiz (105), Ensino Médio (101), Técnico em administração (7), Técnico em análise clínica (1), Técnico em contabilidade (2), Técnico em Eletromecânica (1), Técnico em enfermagem (2), Técnico em informática (5), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Campos – Aprendiz (1), Ensino Médio (4).



Duque de Caxias – Aprendiz (33), Ensino Médio (5), Técnico em eletromecânica (1).



Macaé – Aprendiz (47), Ensino Médio (21), Técnico em design (1), Técnico em eletromecânica (1), Técnico em eletrotécnica (1), Técnico em meio ambiente (2).



Niterói – Aprendiz (61), Ensino Médio (28), Técnico em administração (1), Técnico em enfermagem (3).



Nova Friburgo – Aprendiz (3), Ensino Médio (5), Técnico em segurança do trabalho (1).



Nova Iguaçu – Aprendiz (21), Ensino Médio (16), Técnico em manutenção e suporte (1), Técnico em administração (3), Técnico em eletrônica (1), Técnico em segurança no trabalho (1), Técnico em enfermagem (1).



Petrópolis – Aprendiz (10), Ensino Médio (7), Técnico em design de interiores (1), Técnico em informática (1).



Resende – Aprendiz (3), Ensino Médio (6), Técnico em informática (1).



Rio de Janeiro – Aprendiz (125), Ensino Médio (63), Técnico em administração (1), Técnico em edificações (1), Técnico em informática (5), Técnico em química (1).



Teresópolis – Aprendiz (5), Ensino Médio (1).



Três Rios – Aprendiz (10).