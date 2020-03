Cursos gratuitos em libras e braile sobre finanças é oferecido em Curitiba

Curitiba – A Boom Invest Business School lança nesta quinta-feira (19/03) sua nova plataforma de conteúdos de educação financeira em libras para o público de pessoas surdas, e em braile para comunidade de cegos em todo Brasil. A escola será a primeira instituição de educação financeira do país a oferecer gratuitamente uma diversidade de cursos de mercado financeiro para esses grupos de pessoas, além de todo material didático necessário para aprendizagem. Trata-se de uma oportunidade para que essas duas comunidades tenham acesso a um material didático e adaptado



A plataforma reunirá conteúdos elaborados por uma equipe formada por mais de 30 profissionais especializados em educação financeira, libras e braile para produzir o conteúdo em forma de textos, livros, apostilas, vídeos e audiobooks que serão distribuídos gratuitamente. Haverá uma variedade de cursos na plataforma e material gráfico impresso em braile sobre finanças pessoais, mercado de ações, títulos de renda fixa, fundos de investimento, mercado imobiliário e de previdência.



“O objetivo nosso é ajudar essas pessoas a terem em mãos um material educativo de qualidade para conseguirem tomar as melhores decisões em seus investimentos, elevando sua autoestima, dando-lhes autonomia e independência em suas decisões, para gerar riqueza e construir sua independência financeira”, diz Eduardo Rodrigues, estrategista-chefe da empresa.



Eduardo destaca que essa não é a primeira empreitada social da empresa, visto que entre os anos de 2017 e 2018 desenvolveu um programa social com diversas organizações não governamentais para formação de traders, disponibilizando gratuitamente mais de 30 mil bolsas para alunos carentes terem seu primeiro contato com o mercado financeiro. A ideia era disponibilizar a nova plataforma inclusiva ainda em 2019, mas houve muitos desafios para desenvolver o material adequado em libras e em braile, além de outras oriundas do próprio mercado que afetaram o negócio. "Hoje, esse grande sonho finalmente será realizado e a vida de muitas pessoas será revolucionada”.



Com o apoio de parceiros como a ADEVIPAR (Associação de Deficientes Visuais do Paraná) e a Comunidade de Surdos de Curitiba, as dificuldades foram minimizadas. Todos os cursos terão certificação em braile em parceria com ADEVIPAR. O período de inscrições para os cursos tanto de libras como de braile será de 30 dias.



Os surdos, cegos e pessoas com baixa visão somam mais de 19,5 milhões de brasileiros que agora poderão se tornar investidores, administrar melhor suas finanças, melhorar sua autoestima, aumentar seu conhecimento sobre o mercado financeiro, gerenciar sua própria carteira de investimentos e analisar preços de ativos em diversos mercados, incluindo o de ações.



"Vivemos na era digital e a educação financeira deve ser democratizada. Os produtos digitais são confeccionados com baixo custo e podem alcançar pessoas em qualquer cidade do planeta. Infelizmente muitos desses indivíduos não têm acesso à educação financeira para administrar bem seus recursos angariados com muitos esforços, por isso a necessidade de um projeto como o Boom Invest Bussines School”, conclui Eduardo Rodrigues.

Serviço

Período de Inscrição: 19/03/2020 até 19/04/2020

Mais informações:

(Educação Financeira para pessoas surdas e com baixa audição)



Período de Inscrição: 19/03/2020 até 19/04/2020Mais informações: Educação Financeira em Braile (Educação Financeira para pessoas cegas e com baixa visão). Educação Financeira em Libras (Educação Financeira para pessoas surdas e com baixa audição)