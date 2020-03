Rio tem 4.797 oportunidades de emprego e estágio essa semana

E a semana começou com boa notícia para quem está em busca de emprego. São 4.797 oportunidades de trabalho e estágio no Rio de Janeiro. Há postos para diversas áreas e escolaridades.

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) tem 985 vagas com carteira assinada, inclusive para pessoas com deficiência. Os interessados devem ir a uma das unidades do Sine. Também é possível se inscrever por meio do aplicativo Sine Fácil, pelo QRCode obtido nos postos ou pelo site Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br).

A Prefeitura do Rio oferece 1.146 vagas. São 827 para quem tem deficiência e reabilitados do INSS, além de 319 para pessoas sem deficiência. Há cargos de açougueiro, motorista de ônibus, operador de loja, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo e operador de telemarketing receptivo.

Para se inscrever, basta ir a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego com identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS. Os endereços são: Campo Grande (Rua Barcelos Domingos 162), Méier (Rua 24 de Maio, 931), Ilha (Estrada do Dendê 2.080), Providência (Rua da América 81), Guadalupe (Rua Luiz Coutinho Cavalcanti 576), Santa Cruz (Rua Lopes Moura 58) e Tijuca (Rua Camaragibe 25).

A Luandre contratará 389 pessoas para auxiliar de suprimentos, operador de loja e de caixa, técnico de enfermagem, desenvolvedor digital, supervisor de operações e analista de qualidade. A inscrição é feita no site www.luandre.com.br ou app da Luandre.

Universitários e estudantes do Ensino Médio e Técnico também têm algumas oportunidades. Esta semana, o CIEE oferece 2.024 vagas, sendo 1.265 para universitários e 759 para os demais. Como as vagas variam muito, é preciso manter contato com a sede (Rua da Constituição 67, Centro do Rio), no telefone 3535-4545 ou site www.ciee.org.br.

Já a fundação Mudes oferece 253 oportunidades, sendo 243 ofertas para estágio, quatro para jovem aprendiz e seis para pessoas com deficiência. Interessados devem se cadastrar em www.mudes.org.br.