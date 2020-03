Pesquisa aponta que 41% dos brasileiros desejam ter mais qualidade de vida em 2020

São Paulo – Um levantamento realizado em todo o Brasil pelo Núcleo de Estudos Sodexo, criado pela Sodexo Benefícios e Incentivos, aponta que 41% dos trabalhadores desejam ter mais qualidade de vida em 2020, sendo que, atualmente, apenas 12,4% dos profissionais recebem dias de folga e 8,5% têm horário flexível nas empresas em que atuam.



A pesquisa “Desejos do Trabalhador Brasileiro para 2020”, que coletou cerca de 57 mil respostas de trabalhadores durante o mês de janeiro de 2020, mostrou ainda que entre os demais desejos dos entrevistados para este ano, estão: ser promovido (31,1%), assumir novos desafios (31%), ser mais reconhecido (25,3%), receber um bônus maior (16%), abrir o próprio negócio (14%), trocar de emprego (7,4%), tirar um ano sabático para lazer ou estudos (4,3%), se aposentar (3,2%), arrumar um emprego (para os que não possuem) e outros (1,5%).



Ainda de acordo com o levantamento, quando questionados sobre que tipo de benefício gostariam de receber em 2020, os brasileiros escolheram: plano de saúde (29,4%); auxílio para cursos de aprimoramento profissional (25,3%); cursos de idiomas (21,7%), plano odontológico (21,2%), cartão combustível (18,1%), auxílio para prática de atividade física (16%), auxílio farmácia (15,7%), bônus (12,2%), descontos e parcerias (10,7%), auxílio creche e programas de apoio psicológico (9,2%),cartão refeição e alimentação (9%), cartão cultura (8,6%), massagem (8,5%), programas de educação financeira (8,3%), ginástica corporal (5,9%), previdência privada (5,6%), home office (5,2%), utilização de veículo da empresa (4,7%), nenhuma das alternativas (3,5%), happy hour (3,4%), vale-transporte (3%), dress code flexível (1,4%) e outros (1%).



“A partir do levantamento, pudemos verificar que apesar de a maioria das empresas oferecer uma boa oferta de benefícios para seus colaboradores, muitas ainda não se preocupam com itens essenciais para a promoção da qualidade de vida, como dias de folga e horários flexíveis de trabalho. A fim de ajudar a mudar este cenário, desde 2018, o Núcleo de Estudos Sodexo publica regularmente pesquisas sobre comportamento do trabalhador e do mercado, satisfação no trabalho e crescimento profissional, que podem nortear as companhias a mudar esta realidade”, explica Fernando Cosenza, vice-presidente de Marketing da Sodexo Benefícios e Incentivos.