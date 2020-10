Por O Dia

Publicado 26/10/2020 16:09 | Atualizado 26/10/2020 16:34

Rio - Apesar da crise gerada pela pandemia, diversas empresas, especialmente nos setores de tecnologia e inovação, registraram crescimento em seus serviços e com isso, a demanda de contratação aumentou, além do fator contribuinte: a reabertura gradual da economia. Confira diversas vagas abertas:

Stone

A Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros, anunciou a abertura de mais de 500 novas posições de trabalho espalhadas em todo o Brasil para início imediato. As oportunidades são para o time comercial externo da companhia. Para se candidatar basta acessar a página de carreiras da empresa.

A Cobli, plataforma de gestão de frotas mais eficientes, referência em monitoramento inteligente, abriu vagas em Marketing, Produtos, Vendas e Tecnologia. Os contratados terão direito a vale refeição, vale transporte ou estacionamento, plano de saúde, entre outros. Para participar do processo seletivo, basta se candidatar no site https://jobs.kenoby.com/cobli.Líder em micromobilidade na América Latina, a Tembici lançou recentemente o maior projeto de bikes elétricas compartilhadas em estações fixas na América Latina. Essa e outras inovações, fazem a empresa crescer sem parar e durante a pandemia não foi diferente, afinal, a bike é considerada pela OMS o meio de transporte ideal para o afastamento social. Com todo esse crescimento, a empresa está com vagas abertas em diversas áreas, como Logística, Engenharia, Marketing, entre outros. Os interessados podem se candidatar no site https://tembici.gupy.io/ Eleita pelo Glassdoor como uma das melhores empresas para se trabalhar em 2020, a Creditas, principal plataforma 100% digital da América Latina, que usa tecnologia para viabilizar novas conquistas em todas as etapas da vida de seus clientes, tem posições abertas para as áreas de Software Engineer, mobile e backend e Specialist, mobile e Specialist Engineer backend, entre outras. As vagas estão abertas para profissionais de São Paulo e outras regiões do País e todo o processo de seleção, como testes e dinâmicas, será realizado de forma remota. Para mais informações sobre as candidaturas, basta acessar a página de carreiras.A Acordo Certo, maior empresa de renegociação de dívidas online do Brasil, está com vagas abertas para a seguintes posições: Desenvolvedor(a) Java, Desenvolvedor(a) Full Stack, Analista / Dev QA, Analista de Performance, Analista de Web Design, Analista de Conteúdo e Analista de CRM. Para se inscrever basta enviar um e-mail para talentos@acordocerto.com.brA Leoa, plataforma gratuita para assistência na declaração do Imposto de Renda, está com vagas abertas para Estagiário em Contabilidade, Contador, Analista de Suporte, Senior Customer Success, Senior Back-end Developer e Senior Front-end Developer. Os interessados devem se inscrever no site da empresa.A Sinqia, empresa líder em tecnologia para o mercado financeiro, está em busca de 117 profissionais de diversas áreas de atuação, para contratação imediata nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). As vagas disponíveis são nas áreas de Business Consulting, Comercial, IT Business, IT Quality & Assurance, IT Software, RH, RI, Suporte, Tesouraria. As inscrições podem ser feitas pelo site https://jobs.kenoby.com/sinqia.Neste ano, a companhia foi reconhecida pela segunda vez consecutiva pelo Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e eleita como uma das 100 maiores fintechs do mundo em 2017, 2018 e 2019, pelo IDC.O OiMenu, startup de cardápios digitais, está com três vagas abertas para o cargo de Dev PHP pleno. A empresa, que tem sede em Araranguá (SC), retornou ao trabalho presencial e procura por profissionais que possam trabalhar presencialmente ou de maneira remota. Os interessados devem encaminhar o CV para o e-mail contato@oimenu.com.br com o título: CV - PHP.A Coalize, solução tecnológica que auxilia o RH das empresas, está com vaga aberta para o cargo de Full Stack Developer. É importante possuir experiência em Front-end e Mobile (react). Para informações sobre a vaga, os interessados devem se candidatar por meio do site www.coalize.com.br/trabalhe-conoscoA Credoro, fintech de empréstimo pessoal, está em busca de profissionais que possam trabalhar home office. As vagas são para Chief Technology (CTO) e Backend Developer. Os interessados podem realizar a candidatura no site da empresa.A Cobre Fácil, plataforma de gestão de cobranças e pagamentos recorrentes, está com 5 vagas abertas para Desenvolvedor PHP. Os candidatos devem possuir experiência com orientação a objetos, bancos de dados relacionais (MySQL), controle de versão (GIT), Composer e utilização de Frameworks PHP. Para se candidatar, basta enviar o currículo para emilitane@cobrefacil.com.brA Consolide, startup de registro de marcas, está com vagas abertas para o cargo de DEV Python (Pleno/Sênior), DEV PHP (Sênior) e Designer de Interface UX (Júnior). Se interessou pela vaga? Basta se candidatar pelo site da Consolide: https://consolide.gupy.io/A empresa de investimentos, FEBA CAPITAL, está em busca de profissionais que possam trabalhar 100% home office. São 10 vagas disponíveis para o cargo de Backend Developer e duas para Visual Designer (Pleno e Sênior). Ficou interessado? Se inscreve aí: www.febacapital.com.br/careersO Mycon, primeira fintech de consórcios que funciona sem vendedores humanos e que tem a menor taxa do mercado, está com vagas abertas para diversos setores, como: Customer Success, SDR / Inside Sales, Especialista em A.I., Full Stack Developer, Full Mobile Developer, Especialista em ChatBot, Assistente ADM e RH Pleno. Os interessados podem se inscrever no link: https://www.mycon.com.br/vagasO Grupo Nexxera, principal gateway de transações financeiras do país, está com mais de 20 vagas abertas para as áreas de Analista de Customer Success, Analista de Testes (Python), Angular Front-End Developer, Assistente Contábil (PCD), Assistente de Pré-Vendas, DevOps Engineer SRE e Programador. Além disso, Pessoas com Deficiência (PCD) também podem enviar seu currículo para o banco de dados, as inscrições podem ser realizadas no site https://nexxera.gupy.io/A Logstore, plataforma de atendimento que capacita as marcas a vender e entregar em apenas um click e uma das startups selecionadas para a edição 2020 do Programa de Aceleração Visa, está com seis vagas abertas para as seguintes posições: Desenvolvedor Sr. (3), Analista Financeiro (1), Marketing (1), Designer UX/UI (1). As inscrições podem ser realizadas no site: https://www.logstore.com.br/logstore-v3/careersA Bitfy é a primeira carteira multiuso e sem custódia de bitcoins da América Latina. A startup está com 5 vagas abertas para as seguintes posições: Atendimento Bilíngue, Head de Mídia/Planejamento, Desenvolvedor React Native,Desenvolvedor Back End Node.js e Estagiário Financeiro/Controladoria. Para se candidatar basta enviar currículo com perfil do LinkedIn e pretensão salarial para vagas@bitfy.app.A IOUU, fintech de peer-to-peer ou P2P lending que propõe alternativas financeiras para empresas que necessitam de crédito, está com uma vaga aberta para Sales Development Representative. A atividade principal será orientar os novos investidores até estarem prontos para realizar seu primeiro investimento. Entre as atribuições, abordagem via telefone, whatsApp, chat, LinkedIn e videoconferência para ajudar na condução e aprovação do cadastro. Realizar pesquisa e levantamento de informações sobre os investidores que ainda não foram ativos. Além disso, fazer a passagem de investidores para os consultores de investimentos. Para se candidatar é necessário ter experiência com venda consultivas na área de tecnologia, conhecimento em marketing digital e ABM (Account Based Marketing), entendimento de frameworks de vendas (Spin Selling e vendas previsíveis), excelente comunicação verbal e capacidade de organização para lidar com alto volume de leads. Interessados podem enviar currículo para o e-mail: juvini@iouu.com.brA TopMed oferece soluções na área de saúde especializada em atendimento à distância. Desde 2008, a empresa catarinense utiliza tecnologia de última geração. Com modelo de negócios focado no mercado B2B, a TopMed conta com serviços de telemedicina e outras vertentes dentro do setor de telessaúde e teletriagem, contando com profissionais de diversas áreas como psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentre outros. A empresa, está em busca de Diretor Executivo de Operações e Enfermeiro(a). Para se candidatar, acesse: https://site.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=1349A Sanar é detentora da maior plataforma de educação médica do país. Com atuação 100% online, a Sanar projeta ser, em quatro anos, a primeira empresa a estar presente em toda a jornada profissional dos médicos e outros profissionais da saúde. Hoje, a startup já possui clientes em mais de 5.000 cidades e 7 países como Argentina, Paraguai, Bolívia e Portugal. A startup está com oito vagas em engenharia de software, três vagas em marketing, quatro vagas para ‘’produtos’’, dentre outras. Para saber mais ou se cadastrar no banco de talentos da medtech, acesse: https://jobs.kenoby.com/sanar