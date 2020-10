Estoque de empregos no Brasil em 2019 é o maior desde 2015, aponta Ministério da Economia Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 16:38 | Atualizado 26/10/2020 16:39

Brasília - O número de empregos formais no país cresceu pelo terceiro ano consecutivo e foi o quarto maior estoque registrado na série histórica, iniciada em 1985. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (26) pelo Ministério da Economia e fazem parte da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2019.

No ano passado, o mercado formal totalizou 47.554.211 empregos, número 1,98% (923.096) maior que o de 2018, quando o estoque estava em 46.631.115. Já em relação a 2010, o crescimento foi de 7,9% (3.485.856). No início da década o estoque de trabalhadores formais era de 44.068.355.



Do total de vínculos formais de 2019, 18% eram estatuários, 79,3% celetistas e 2,7% possuíam outros tipos de vínculos, como aprendizes, contratos temporários, trabalhadores avulsos, entre outros.



O estoque de vínculos com contrato de trabalho intermitente foi de 156.756, o que representa um aumento de 154% em relação ao ano anterior. Já os vínculos de trabalho em tempo parcial totalizaram 417.450, um crescimento de 138% em relação a 2018.