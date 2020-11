Por O Dia

Publicado 16/11/2020

Rio - Cerca de 85 concursos públicos para mais de 13 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (16).



Entre eles, o que oferece o maior número de vagas, 4 mil oportunidades, é o da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná . Neste caso, a taxa de inscrição foi fixada em R$ 60 para os candidatos que optarem por uma função do eixo tecnológico e R$ 105 para os candidatos que optem por duas funções, disciplinas ou áreas da educação. As inscrições vão até 23 deste mês e a prova do processo seletivo está prevista para acontecer no dia 13 de dezembro.