Fila para vaga em supermercado dá a volta em quarteirão no Centro Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 15:20

Rio - Uma enorme fila de pessoas na Rua México, no Centro do Rio, no início da tarde desta segunda-feira (16), chama a atenção de quem passa. São cidadãos em busca de emprego, que estavam ali desde às 2h da manhã para se candidatar para trabalhar em uma redes de supermercados.

As vagas temporárias de repositor e empacotador são para lojas localizadas nas zonas Norte e Oeste. Já salários oferecidos variam entre R$ 1.200 e R$1.300 mais benefícios.

Publicidade

No fim de outubro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados sobre o desemprego no Brasil. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua), o país tem 13,8 milhões de desempregados.

Além disso, a pesquisa também mostrou que em 12 meses, o país perdeu 12 milhões de postos de trabalho, considerando todas as formas de atuação no mercado de trabalho e que os segmentos de comércio, alojamento e alimentação foram os que mais perderam vagas.