Por O Dia

Publicado 18/11/2020 17:46 | Atualizado 18/11/2020 18:01

Rio - A empresa Luandre RH tem mais de 10 mil vagas temporárias para cobrir demandas de fim de ano nos segmentos de indústria e varejo. De acordo com a empresa, a média de efetivação é de 40%.

"O ano foi atípico e algumas empresas chegaram a dispensar mão de obra em razão da pandemia, por isso, a queda nos índices de contaminação e uma gradual volta das atividades cria um cenário de maior confiança em que se prevê consumo no fim do ano, o que leva as companhias a planejarem contratações, sejam elas temporárias ou efetivas", diz Gabriela Mative, superintendente da Luandre.

O período em que o comércio físico permaneceu de portas fechadas também levou consumidores a mudar a maneira de comprar e a consumir ainda mais via e-commerce.



"Mesmo os que não eram acostumados a esse modelo de consumo, começaram a praticar a compra online em aplicativos ou sites na sua rotina", afirma Gabriela.



Por conta disso, a Luandre já contabiliza neste ano um aumento de 83,7% nas contrações que envolvem a cadeia de logística, comparando outubro a dezembro de 2019 com outubro de 2020. Os interessados em se candidatar a alguma oportunidade podem acessar o site da consultoria ou baixar o aplicativo da Luandre disponível nas plataformas Android ou IOS, buscar as vagas pelo estado onde residem e fazer o cadastro gratuitamente.

Estágio na Votorantim

Já quem está procurando por uma oportunidade de estágio pode se candidatar ao processo seletivo da empresa Votorantim Cimentos. Ao todo são São 130 vagas para estágio técnico e universitário em 33 cidades brasileiras.

As oportunidades estão disponíveis nas áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia - cimento, concreto, argamassas, agregados, coprocessamento e insumos agrícolas.

