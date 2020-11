Trabalhadores negros ganham até 30% a menos do que brancos, aponta pesquisa Pixbay

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 15:50 | Atualizado 20/11/2020 15:54

Rio - A mobilização crescente no Brasil e no mundo acerca de pautas relacionadas a discriminação contra negros ainda não é suficiente para diminuir a desigualdade de oportunidades e de salários entre brancos e negros. É o que aponta levantamento da Catho com mais de 10 mil profissionais respondentes por todo o país.



Segundo os dados da Catho, os trabalhadores negros em todos os níveis hierárquicos recebem menos que os brancos. Em cargos de diretoria ganham, em média, 30% a menos e a desigualdade segue em todos outros níveis de atuação, como coordenador (-22%), especialista graduado (-13%), analista (-10%), especialista técnico (-10%), assistente (-4%) e operacional (-5%).

"O levantamento é mais uma constatação de que a descriminação racial está presente em todos âmbitos da sociedade, inclusive, no mercado de trabalho", destaca a gerente sênior da Catho, Bianca Machado.

Mesmo com qualificação, profissionais negros recebem menos



A pesquisa da Catho ainda mostra que a igualdade salarial entre brancos e negros ainda está longe de existir quando levamos em conta os níveis de escolaridade. Profissionais negros recebem menos mesmo com doutorado (-15%), mestrado (-23%) e MBA (-23%) e em todos os outros graus.



"Os negros não apenas são os que ganham menos em níveis hierárquicos e de escolaridade, mas também são os que mais enfrentam dificuldades para encontrar empregos, de acordo com o último levantamento do Pnad Continua, e todos esses dados têm origem no racismo", finaliza a gerente sênior da Catho, Bianca Machado.