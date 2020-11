Há oportunidades para fundamental incompleto e completo, médio e também pessoas com deficiência Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 16:24 | Atualizado 30/11/2020 16:26

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, abriu 420 vagas de emprego. De acordo com a secretaria, há oportunidades para fundamental incompleto e completo, médio e também pessoas com deficiência.





Quem tiver interesse, deve enviar e-mail para

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para motorista, fiscal de salão, empacotador, técnico de monitoramento, assistente administrativo, assistente operacional, locutor, auxiliar de produção, vendedor interno, vendedor de calçados, prevenção de perdas, auxiliar de loja, entre outras.Quem tiver interesse, deve enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com . Já para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com

Confira as oportunidades e observe a exigência de experiência, ao lado de cada vaga:





- Pessoas sem deficiência



* Fundamental Incompleto



Motociclista - Não





* Fundamental Completo



Fiscal de Salão - Sim



Empacotador a Mão - Não



Motorista Carreteiro - Sim



Motorista de Caminhão - Sim







* Médio Completo



Técnico de Monitoramento - Sim



Assistente Administrativo - Sim



Assistente Operacional - Sim



Locutor - Sim



Auxiliar de Produção - Sim



Vendedor Interno - Sim



Vendedor de Calçados - Sim



Prevenção de Perdas - Não



Auxiliar de Loja - Não







Vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS



* Fundamental Incompleto



ASG - Não



ASG (Até 50 anos) - Não



Auxiliar de Produção (reciclagem) - Não



Repositor - Não



Empacotador - Não



Operador de Supermercado - Não







* Fundamental Completo



Operador de Supermercado - Não



Auxiliar Administrativo - Não



Técnico de Refrigeração - Sim



Auxiliar de Refrigeração - Sim



Repositor - Não



Aux de Frente de Caixa - Não



Deposista/Carregador - Não



Balconista de Laticínios - Não



Mecânico Industrial - Sim



Torneiro Mecânico - Sim



Eletricista - Sim



Mecânico de Refrigeração - Sim



Pintor Industrial - Sim



Serralheiro - Sim



Operador de Utilidades (Produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) - Sim



Encanador Industrial - Sim







* Médio Incompleto



Caixa - Não



Vendedor - Não



Empacotador - Não







* Médio Completo



Ascensorista - Sim



Operador de Produção (Ponte Rolante) - Não