Eleicoes 2018. Eleitores passam por dificuldades para conseguir votar na Faldudade Univeritas. Idosos, cadeirantes e pessoas com problemas fisicostiveram que subur escadas ou não conseguiram votar porque os 4 elevadores no local estavam desligados. Na foto, sendo amparada pelo seu filho, a idosa Anna Maria Luna de 83 anos, com problemas no joelho, teve que subir 4 andares de escada para conseguir votar. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Daniel Castelo Branco

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

O Tribunal Regional eleitora do rio de Janeiro divulgou nota, hoje, garantindo horário especial de votação para eleitores com idade acima de 60 anos em todas as zonas eleitorais do estado. O horário especial será das 7h Às 10h no dia 15 de novembro, dia do promeiro turno das eleições.



Segundo o TRE, o Rio de Janeiro tem 3.145.835 eleitores que pertencem a essa faixa etária, o que representa 25,26% do eleitorado. Desse total, 1.524.361 (48,45%) têm mais de 70 anos, sendo facultativo o exercício do voto para esses eleitores.



Recomendação da Justiça Eleitoral, o horário especial foi estabelecido seguindo as orientações de uma consultoria sanitária, como forma de prevenção ao contágio do coronavírus. "As pessoas mais jovens, com menos de 60 anos, não estão impedidas de votar nesse horário, mas devem preferencialmente se programar para votar a partir das 10h. Trata-se de uma iniciativa de conscientização da população, de modo a preservar o contato com aqueles que fazem parte do grupo de risco e evitar aglomeração", afirma o TRE, através da Assessoria de imprensa.



Ainda segundo o órgão, outras medidas de segurança sanitária também deverão ser seguidas nos locais de votação, como o uso obrigatório da máscara, e a proibição de consumo de alimentos.



"Ao entrar na seção, o eleitor deverá mostrar o documento oficial com foto, esticando os braços em direção ao mesário, que verificará os dados de identificação à distância. Caso julgue necessário, o mesário pode solicitar que o eleitor abaixe a máscara, para o reconhecimento facial. Outras orientações da Justiça Eleitoral são a de que o eleitor leve de casa a caneta para assinar o caderno de votação e que higienize as mãos com álcool gel, antes e depois de votar", diz o comunicado.