Por O Dia

Publicado 21/10/2020 10:34 | Atualizado 21/10/2020 15:26

Rio - O UNICEF lançou, na manhã desta quarta-feira, a publicação 'Mais que Promessas na Sua Cidade - Nas Eleições Municipais 2020'. A ideia do documento é servir como um guia de prioridades essenciais à infância e à adolescência nas eleições.



No texto, há ações em nível municipal e recomendações em áreas como educação, água e saneamento, proteção contra a violência, e outras. O documento já começa chamando a atenção para a questão da pandemia da covid-19, e para o fato de que crianças e adolescentes são vítimas ocultas do vírus. Embora não sejam os mais afetados, "eles vão sofrendo de forma mais intensa as consequências da pandemia no médio e longo prazo", como afirma a introdução do documento, assinado por Florence Bauer, representante da UNICEF no Brasil.



"A agenda é para mobilizar e convidar os candidatos a incluir crianças e adolescentes no centro da política publica. Temos o grande desafio de mitigar os impactos da pandemia. Lançamos uma agenda nas eleições presidenciais e estamos vindo agora com propostas e ações concretas no âmbito municipal", completa Florence, ressaltando que mesmo que crianças e adolescentes não sejam afetados com tanta força pelo vírus, a redução de renda e a não-presença deles nas aulas faz com que sejam vitimizados de maneira indireta. "Um ano na vida deles tem mais peso do que na vida de um adulto".



Entre os temas que surgem no documento, há questões como a inclusão social, os direitos de meninas e meninos, e recomendações como a implementação de plano municipal de saneamento em territórios vulneráveis, e do apoio necessário para a volta às aulas presenciais.