Dayse Onofre (PL) ainda pode recorrer ao TSE,. em Brasília

A candidata do PL à prefeitura de Paraíba do Sul, Dayse Onofre teve a candidatura indeferida, em

sessão plenária realizada na última quinta-feira (22) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).

Segundo o TRE, "a Corte entendeu que a candidata encontra-se inelegível, já que foi condenada

por ter feito doação acima do limite legal para um candidato a prefeito no pleito de 2016". A

candidata ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.



O texto da decisão diz que "de acordo com o art. 1º, I, p, da Lei Complementar 64/90 (Lei das

Inelegibilidades) a pessoa condenada por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão

transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral fica impedida de

concorrer nas eleições pelo prazo de 8 anos, a contar da data da decisão".



O relator do processo, desembargador eleitoral Guilherme Couto de Castro, seguindo

jurisprudência do TSE, destacou a necessidade de analisar no caso concreto os motivos da

condenação e da inelegibilidade, concluindo que "ficou comprovado de forma inequívoca a

gravidade da doação irregular, a afetar a normalidade e legitimidade do certame local à época".