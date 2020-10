Candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, em Irajá Divulgação

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, esteve, nesta sexta-feira, em Irajá, Zona Norte. Por ser um dos bairros que mais sofrem com o desaparecimento de linhas, a candidata conversou com eleitores sobre seus planos para o transporte na cidade.

“Vamos rever as concessões com as empresas de ônibus. Atualmente, elas fazem o que querem porque as multas para este tipo de descumprimento são muito leves”, afirmou Renata Souza.

Além disso, a candidata garantiu que vai reformular o código que disciplina os serviços de ônibus e impor multas pesadas às empresas que rodarem com menos de 80% da frota. Outra medida que Renata Souza pretende implementar será a da prefeitura assumir o controle da bilhetagem, que atualmente está nas mãos dos empresários, segundo a candidata.

Dessa forma, Renata afirmou que a planilha de custos das empresas será do conhecimento de todos. “Atualmente a prefeitura não controla quanto as empresas de ônibus gastam nem quanto lucram. Com esse controle, vamos baixar a passagem para R$ 3,50. Estudos mostram que esse deveria ser o valor justo e nós temos coragem para enfrentar a máfia do transporte.” afirmou a candidata.