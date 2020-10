Policial Federal terá novo mecanismo para fiscalizar irregularidades nas eleições Antonio Augusto/Ascom/TSE

Por O Dia

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (30) pelo Ibope aponta o candidato e ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) liderando a corrida À prefeitura do Rio, com 32%, seguido atual prefeito, Marcelo Crivella (Progressistas) e da ex-delegada Martha Rocha (PDT), ambos com 14%.



A quarta colocada na pesquisa é a ex-governadora Benedita da Silva (PT), com 9% das intenções de voto. Luiz Lima (PSL), Bandeira de Mello (Rede) e Renata Souza (Psol) aparecem com 2% cada, enquanto Fred Luz (Novo) e Paulo Messina (MDB) têm 1% cada. Cyro Garcia (PSTU), Clarissa Garotinho (Pros), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) têm 0%. Branco/nulo alcançou 23% e Não sabe/não respondeu, 27%.



A pesquisa mostra crescimento de dois pontos percentuais tanto de Paes, como de Crivella, que apareciam com 30% e 12%, respectivamente. Benedita da Silva também teve dois pontos percentuais de aumento, indo de 7% para 9%. O maior crescimento, no entanto, foi de Martha Rocha, que foi de 8% para 14%, um crescimento de seis pontos. Os números dos outros candidatos tiveram seguinte comportamento: Luiz Lima foi de 3% para 4%; Bandeira de Mello, de de 3% para 2%; Renata Souza, de 3% para 2%; Fred Luz manteve e Paulo Messina se mantiveram com 1%; Cyro Garcia caiu de 2% para 0% e Clarissa Garotinho de 1% para 0%. Glória Heloiza e Henrique Simonard se mantiveram com 0%. Já Suêd Haidar, que não havia sido citada na pesquisa anterior, teve 0%. Quanto aos indecisos, foram mantidos os 5%, e brancos/nulos caíram de 23% para 15%.



Em relação aos votos válidos, quando são excluídos os votos brancos/nulos e indecisos, Paes tem 40%, seguido de Martha, com 18%; Crivella, com 17%; e Benedita, com 11%.

Os outros ficaram assim: Luiz Lima (PSL) 5%; Bandeira de Mello (Rede), 3%. Renata Souza (PSOL) 3%; Fred Luz (Novo), 1%; Paulo Messina (MDB), 1%. Cyro Garcia (PSTU), Clarissa Garotinho (Pros), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) tiveram, todos, 0%.



Rejeição

Quanto à rejeição, na pergunta em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, Crivella aparece com 55%. seguido de Benedita, com 29%; Paes, com 28%; Clarissa, 27%; Cyro Garcia, 13%; Martha Rocha, 11%; Luiz Lima, 10%; Renata Souza, 9%; Paulo Messina, Fred Luz e Bandeira de Mello, todos com 8%; e Glória Heloiza, Suêd Haidar e Henrique Simonard, com 7%. Não sabe/não respondeu teve 8% e Poderia votar em todos, 1%.



Na simulação de um possível segundo turno, assim apontou a pesquisa:

Eduardo Paes 41% x 34% Delegada Martha Rocha;

Eduardo Paes 51% x 19% Crivella;

Benedita da Silva 23% x 46% Eduardo Paes;

Delegada Martha Rocha 50% x 21% Crivella;

Benedita da Silva 27% x 41% Delegada Martha Rocha;

Benedita da Silva 37% x 26% Crivella.



A pesquisa, encomendada pela TV Globo, ouviu 1.204 eleitores na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 28 e 30 de outubro, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiaça é de 95%. E foi protocolado no TRE sob o número RJ-09598/2020.