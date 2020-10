Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva Wagner Silva

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, se disse “animadíssima” com o crescimento na pesquisa do Ibope, que a mantém tecnicamente empatada no segundo lugar das intenções de voto.



“Deixaram chegar, estamos chegando! O clima na rua é outro, as pessoas estão fazendo mais sinais de aprovação, demonstrando carinho, conscientes de que o Rio de Janeiro precisa de uma prefeita que inclua os mais pobres no desenvolvimento dessa cidade tão partida”, disse Benedita.

A candidata garante que tem a melhor proposta para a cidade e que o povo vai desempatar a segunda posição.



“Vamos à luta com mais vontade nessa reta final. Temos a melhor proposta para a cidade. O que andam apresentando por aí são coisas que já deveriam ter feito e não fizeram. Agora é hora de mudar essa cidade, ninguém aguenta mais esperar os mesmos de sempre fazendo as mesmas promessas. Temos 15 dias pela frente e vamos, com certeza, desempatar isso aí com a força do povo. Vamos pra cima”, convocou Benedita.