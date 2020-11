A Baixada Fluminense é uma das regiões mais afetadas pela falta de saneamento Agência O DIA

Por HUGO PERRUSO

Publicado 09/11/2020 07:16 | Atualizado 09/11/2020 07:24

Assim como nas últimas três eleições, a Agenda Rio-2030 apresenta diagnósticos e propostas para reduzir a desigualdade na Região Metropolitana do Rio. Lançado pela Casa Fluminense, em parceria com outras organizações da sociedade civil, o relatório tem sido entregue a candidatos a prefeito e vereador de pelo menos 16 cidades.

São, ao todo, 100 propostas de políticas públicas divididas em 10 temas: habitação, emprego, transporte, segurança, saneamento, saúde, educação, cultura, assistência social e gestão pública. Algumas são consideradas prioritárias (veja no gráfico). A ideia é apresentar às candidaturas do legislativo e do executivo ações a serem realizadas na próxima gestão municipal, com base em um diagnóstico que foi traçado através do Mapa da Desigualdade de2020, publicado pela Casa Fluminense em julho.

"O Objetivo é influenciar candidaturas e programas de governo para ampliar a participação da sociedade civil no debate público. Algumas das propostas já foram utilizadas em programas de candidatos. A ideia é justamente essa, oferecer às candidaturas propostas de justiça social no combate à pobreza, ao racismo, ao machismo e à degradação do meio ambiente. Queremos deixar um legado para as próximas gerações”, explica Vitor Mihessen, coordenador da Casa Fluminense.

Políticas públicas propostas pela Agenda Rio-2030 para a Região Metropolitana do Rio Arte/O DIA

A Agenda Rio-2030 tem sido entregue aos candidatos à prefeitura de sete municípios (Rio, Belford Roxo, São João de Meriti, Queimados, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e São Gonçalo). Vereadores dessas cidades, além de Japeri, Nilópolis, Petrópolis, Mesquita, Seropédica, Maricá, Guapimirim e Magé, também já receberam. Muitos se comprometeram a se voltar para as propostas do relatório.

"Colocamos metas para 2030, mas com propostas pragmáticas, que podem ser feitas passo a passo. Damos o caminho do planejamento, é preciso que haja orçamento e execução e que possamos acompanhar por um Plano de Metas, algo que apenas Rio e Niterói apresentam”, completa Vitor.