Eduardo Paes participou de eventos na Penha Circular, em Ramos e em Padre Miguel Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 17:53 | Atualizado 01/11/2020 20:02

No penúltimo fim de semana antes das eleições, os quatro mais bem colocados candidatos à Prefeitura do Rio driblaram o tempo ruim com agendas voltadas para compromissos na zona norte ou em comunidades. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Eduardo Paes (DEM) participou de eventos fechados.

No sábado, o ex-prefeito conversou com eleitores no Coimbra Esporte Clube, na Penha Circular, e neste domingo visitou as quadras da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, e da Mocidade, em Padre Miguel. Paes também participou de uma live sobre cultura e oportunidades aos mais jovens.



Publicidade

Em alta nas últimas pesquisas Datafolha e Ibope e empatada com Marcelo Crivella (Republicanos) no segundo lugar, Martha Rocha (PDT) voltou sua agenda do fim de semana para as comunidades. No sábado, ela esteve na Rocinha e na Mangueira e, ontem, fez caminhada na Cidade de Deus, onde seu vice da chapa, Anderson Quack, foi nascido e criado. Eles conversaram com lideranças comunitárias.



Já Crivella fez caminhada em Madureira no último sábado e ontem não teve agenda pública. O atual prefeito que busca a reeleição aposta suas fichas numa recuperação na campanha com o lançamento do programa com o presidente Jair Bolsonaro segunda à noite na internet.

Publicidade

Em quarto lugar nas pesquisas, Benedita da Silva (PT) também esteve no Mercadão de Madureira no sábado e, na manhã deste domingo, fez campanha pela Rocinha. Ela também foi ao Morro Santa Marta, onde se lembrou com saudade de Beto Samambaia, famoso sambista da favela que por anos foi seu motorista na Câmara dos Vereadores.